В Израиле обвинили замгенсека ООН в «намеренной слепоте»

«Если вы, как глава гуманитарного агентства, действительно хотите, чтобы страдания всех сторон прекратились, начните с призыва к ХАМАС освободить всех заложников», — написал постоянный представитель Израиля при ООН.

Тем самым он отреагировал на опубликованный ранее пост Гриффитса, в котором тот указал, что над сектором Газа, который остался «без воды, электричества, еды и медикаментов», «навис призрак смерти». Эрдан также напомнил, что тысячи израильтян не удалось спасти в результате атаки ХАМАС. Он предположил, еще десятки тысяч могут пострадать, если «эта жестокая террористическая группировка не будет уничтожена».