ЛАГ и Африканский союз назвали действия Израиля в Газе военным преступлением

Лига арабских государств (ЛАГ) и Африканский союз (АС) выступили с резким осуждением действий Израиля в секторе Газа, которые ведут к гибели мирных жителей.

Как подчеркивается в совместном заявлении по итогам переговоров генсека ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта и председателя АС Мусы Факи Махамата, "то, что практикуется [Израилем], является военным преступлением".

"Мы категорически отвергаем убийства мирных жителей и подчеркиваем необходимость открыть гуманитарные коридоры для доставки помощи в сектор Газа", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице генсека ЛАГ в соцсети X (ранее Twitter). "В случае проведения Израилем наземной операции, это будет является актом, приравниваемым к геноциду", - заявили генсек ЛАГ и председатель АС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное движение считает эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.