"Если не мы, то кто?" Байден высказался о поддержке Израиля и Украины

США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность». Такое мнение высказал американский президент Джо Байден, сообщает ТАСС.

В эфире телеканала CBS Байдена спросили, как он относится к утверждению, что США не смогут «одновременно справиться» с украинским и палестино-израильским конфликтами.

«У нас есть возможности сделать это. И у нас есть обязательства сделать это. Если не мы, то кто?» – сказал Байден.

Он добавил, что США являются «самым мощным в истории мира» и незаменимым государством. По мнению американского президента, Вашингтон сможет позаботиться «и о том, и о другом», и поддерживать международную безопасность в целом.