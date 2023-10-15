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В Иране заявили, что армия не вступит в бой, если Израиль не атакует страну

Вооруженные силы Ирана не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию. Об этом в воскресенье, 15 октября, заявили в постпредстве Исламской Республики при ООН.

Иран назвал условие вступления в войну с Израилем
© globallookpress.com

— Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан, — говорится в сообщении.

В постпредстве уточнили, что палестинский фронт сопротивления может защитить себя, поэтому вмешательство не требуется.

В конце прошлой недели агентство ISNA со ссылкой на слова советника верховного лидера Исламской Республики генерал-майора Рахима Сафави сообщило, что Тегеран поддерживает ракетные удары, которые наносит палестинское движение ХАМАС по Израилю, передает РИА Новости.

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До этого Иран через ООН заявил Израилю, что не желает дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. Кроме того, ему придется вмешаться, если начнется наземная операция в секторе Газа. Что известно на текущий момент конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».