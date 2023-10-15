Иран назвал условие вступления в войну с Израилем

Вооруженные силы Ирана не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию. Об этом в воскресенье, 15 октября, заявили в постпредстве Исламской Республики при ООН.

— Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан, — говорится в сообщении.

В постпредстве уточнили, что палестинский фронт сопротивления может защитить себя, поэтому вмешательство не требуется.

В конце прошлой недели агентство ISNA со ссылкой на слова советника верховного лидера Исламской Республики генерал-майора Рахима Сафави сообщило, что Тегеран поддерживает ракетные удары, которые наносит палестинское движение ХАМАС по Израилю, передает РИА Новости.