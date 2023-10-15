Иран назвал условие вступления в войну с Израилем

В Иране заявили, что армия не вступит в бой, если Израиль не атакует страну
Вооруженные силы Ирана не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если Тель-Авив не атакует иранскую территорию. Об этом в воскресенье, 15 октября, заявили в постпредстве Исламской Республики при ООН.
— Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан, — говорится в сообщении.
В постпредстве уточнили, что палестинский фронт сопротивления может защитить себя, поэтому вмешательство не требуется.
В конце прошлой недели агентство ISNA со ссылкой на слова советника верховного лидера Исламской Республики генерал-майора Рахима Сафави сообщило, что Тегеран поддерживает ракетные удары, которые наносит палестинское движение ХАМАС по Израилю, передает РИА Новости.
До этого Иран через ООН заявил Израилю, что не желает дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта. Кроме того, ему придется вмешаться, если начнется наземная операция в секторе Газа. Что известно на текущий момент конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».