Мощная песчаная буря обрушилась на иорданский город Азрак. Видео со стихией появилось на Youtube в воскресенье, 15 октября.

«Волны песчаной бури обрушились на город Азрак, примерно в 100 километрах к востоку от столицы Иордании Аммана», – пишет автор видео.

На кадрах видна густая песчаная завеса, мешающая рассмотреть объекты даже в нескольких метрах. Водители с трудом могут разглядеть трассу, по которой движется автомобиль.

Управление общественной безопасности Иордании предупредило об ограниченной видимости в некоторых районах королевства, особенно на трассах в пустынных районах. Об этом сообщает иорданское издание Khaberni.

«Водителям следует быть предельно осторожными при движении по этим местам», – говорится в сообщении.