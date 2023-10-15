Лидеры ЕС приняли совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

ЕС призвал все стороны конфликта в Израиле возобновить ближневосточный мирный процесс на основании принципа двух государств, а также взаимодействовать с "законными властями Палестинской автономии", чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Европейского совета, который объединяет глав государств и правительств ЕС.