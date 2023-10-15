Названа сумма, которую Белый дом запросит на помощь Украине и Израилю

Белый дом собирается запросить у Конгресса существенно больше $2 млрд на помощь Украине, Израилю и «другие нужды», заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS. По его словам, пока у Вашингтона есть возможность продолжать поставки Киеву всего необходимого, в том числе «критически важных боеприпасов».

Президент четко дал понять, что он собирается обратиться к Конгрессу с пакетом финансирования для Украины, а также для дальнейшей поддержки Израиля. Ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе, поскольку мы работаем над этим пакетом и ждем двухпартийной поддержки, — сказал Салливан.

Ведущая задала вопрос, идет ли речь о «пакете в $2 млрд, который объединит Украину, Израиль, вопросы безопасности границы и поддержку Тайваня». Салливан дал уклончивый ответ о том, что сумма будет «существенно выше этой» и будет направлена на помощь Киеву и Тель-Авиву. Относительно Тайваня политик ничего не сказал.

8 октября Пентагон в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Форд». Распоряжение отдал шеф Пентагона Ллойд Остин, который уточнил, что перед этим провел подробные консультации с президентом США Джо Байденом.