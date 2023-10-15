Израиль возобновил водоснабжение юга сектора Газа

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыСМИ: на юге сектора Газа возобновилось водоснабжениеТАСС15 октября, 17:05Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа. С таким утверждением выступил телеканал Sky News - Arabia.© globallookpress.comРанее телеканал Al Hadath также сообщал о возобновлении водоснабжения в южных районах анклава. Официальные лица Израиля пока не комментировали эту информацию.В миреГлавные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиСМИ: на юге сектора Газа возобновилось водоснабжениеВ Эквадоре кандидат в президенты пришла на участок в бронежилетеВ МОК не стали называть причины отсутствия Тарпищева и Исинбаевой на сессии комитета