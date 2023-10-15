Израиль возобновил водоснабжение юга сектора Газа

Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа. С таким утверждением выступил телеканал Sky News - Arabia.

Ранее телеканал Al Hadath также сообщал о возобновлении водоснабжения в южных районах анклава. Официальные лица Израиля пока не комментировали эту информацию.