Иран предупредил Израиль о рисках разрастания конфликта на весь регион

Продолжение ударов по сектору Газа, проведение Израилем наземной операции могут привести к тому, что конфликт распространится на весь Ближний Восток. Такое предупреждение Тегеран сделал Тель-Авиву.

По словам главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, в случае продолжения атак Израиля на жителей сектора Газа "никто не сможет гарантировать контроль над ситуацией и отсутствие расширения масштабов конфликтов". Он также призвал исламские страны объединиться, чтобы предотвратить военные преступления против жителей палестинского анклава.

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По мнению иранского министра, стороны, заинтересованные в деэскалации, должны остановить удары Израиля по сектору Газа. В то же время Абдоллахиян обратил внимание на тот факт, что США, которые призывают другие страны к сдержанности, сами усилили поддержку Израиля.

Свою позицию глава МИД ИРИ озвучивает уже не в первый раз в последние дни. Он посетил Багдад, Бейрут, Дамаск, а сейчас находится Дохе, где встретился эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Одновременно Абдоллахиян пытается донести свою мысль до представителей других стран через СМИ. В интервью телеканалу Al Jazeera он заявил, что остановить агрессию в отношении сектора Газа нужно уже сегодня, поскольку завтра будет поздно.

"Расширение военных фронтов не исключено, вероятность этого возрастает с каждым часом", - отметил министр. "Иран не может занять место зрителя в этой ситуации", - подчеркнул глава МИД ИРИ, добавив, что в Тегеране все же надеются, что политические усилия предотвратят разрастание конфликта.

Попытки остановить большую войну на Ближнем Востоке Иран предпринимает и в ООН. Миссия республики предупредила, что "если военные преступления, которые совершает Израиль, и геноцид, имеющий черты апартеида, не прекратить немедленно, ситуация может выйти из-под контроля и обернуться далекоидущими последствиями".

С учетом новых заявлений Абдоллахияна, что Иран не будет бездействовать, если ситуация не изменится, предупреждение надо воспринимать очень серьезно.