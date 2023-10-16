Депутат Рады назвал постоянный список контактов Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не общается напрямую со многими представителями украинской власти, и его список контактов ограничен. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

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По его словам, Зеленский активно общается с главой своего офиса Андреем Ермаком, главой фракции партии «Слуга народа» Давидом Арахамией, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также среди близких к президенту политиков депутат назвал секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра цифровой трансформации Михаила Федорова и главу Нацбанка Украины Андрея Пышного.