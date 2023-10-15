В израильском Ашкелоне начали эвакуацию пожилых из домов престарелых

На юге Израиля начали эвакуировать пожилых людей. Их вывозят из домов престарелых в городе Ашкелон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал i24 News.

«Израиль начал эвакуацию пожилых людей из домов престарелых в южном городе Ашкелон, общая численность населения которого составляет почти 150 тысяч человек», - сказано в сообщении.

Ашкелон – ближайший к сектору Газа израильский город. По данным местных властей, с начала эскалации по городу было выпущено более тысячи ракет. Упали на населенный пункт 173.