В Европарламенте оценили перспективы вступления Молдавии в Евросоюз

Депутат Европарламента Митуца заявил, что Молдавия не вступит в ЕС без Украины
Процесс вступления Молдавии в Европейский союз может оказаться достаточно сложным, республика не сможет стать частью Евросоюза без Украины, уверен депутат Европарламента Алин Митуца. Об этом сообщается в эфире радиостанции Moldova.
»Молдавия и Украина были введены в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев. Но процесс вступления очень сложен», — пояснил парламентарий.
По его словам, каждый этап переговоров следует обсуждать с предельно точными формулировками.
«Молдавия не вступит в Евросоюз без Украины», — обратил внимание Митуца.
Он уточнил, что ЕС расходует 260 млрд евро ежегодно на более глубокую интеграцию стран Западных Балкан. Также финансирование идет на Молдавию и Украину, указал Митуца.
«У Молдавии и Украины нет возможности вступить в Европейский союз в очень сжатые сроки...» — заключил он.
До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что РФ планировала дестабилизировать ситуацию в республике весной нынешнего года.