Египет предложил провести саммит по палестинскому вопросу

Египет собирается созвать саммит, который будет посвящен обсуждению палестинской проблемы. Об этом в Facebook (запрещен в России , принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал представитель египетского президента.

Представитель египетского президента также поведал, что на заседании постановили "продолжить контакты с международными и региональными партнерами с целью снижения эскалации и прекращения нападений на гражданское население, активизировать связи с международными и региональными организациями с целью доставки необходимой помощи".