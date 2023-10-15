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"Хезболлах" сообщила о выведении из строя израильских камер наблюдения у границ с Ливаном

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" обстреляли во второй половине дня камеры видеонаблюдения, установленные вдоль заградительной стены на ливано-израильской границе. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed со ссылкой на коммюнике шиитской партии. В нем указывается, что выведена из строя видеоаппаратура, которая позволяла израильскому противнику следить за пограничными районами в центральном секторе юга Ливана, напротив еврейского поселения Метула.

"Хезболла" вывела из строя израильские камеры у границы с Ливаном
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В воскресенье вечером бойцы "Хезболлах" атаковали управляемыми ракетами израильские механизированные патрули в Джель-эль-Аламе, Биркет-Рише, Рамии, Эль-Манаре и Эль-Абаде. Телеканал Al Jadeed привел данные израильских источников, согласно которым в ходе этой операции получили ранения восемь солдат, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В ответ израильские вертолеты нанесли удары по огневым точкам на юге Ливана, с которых велся обстрел израильской территории. О потерях в рядах шиитских бойцов сведений не приводится. Однако в коммюнике ливанской армии отмечается, что в результате этих атак получили ранения трое военнослужащих.

Израиль ударил по военным объектам «Хезболлы»

Ранее, как сообщило издание The Times of Israel, министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль не заинтересован в войне на своей северной границе с Ливаном. При этом он признал, что напряженность на севере страны растет.

"Если "Хезболлах" выберет военный сценарий, то Ливан заплатит очень высокую цену", - предупредил генерал.