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ЦАХАЛ заявил о готовности действовать в любой точке Ближнего Востока

Армия обороны Израиля готова действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности страны, рассказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Об этом пишет Times of Israel.

Армия Израиля заявила о готовности действовать в любой точке Ближнего Востока
© globallookpress.com

«ЦАХАЛ будет действовать в любой точке Ближнего Востока для выполнения целей безопасности Израиля», — отметил пресс-секретарь.

Хагари пояснил, что военные отлично подготовлены для действий на любом направлении.

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По мнению экспертов, на протяжении многих лет США активно помогали Израилю, своему основному союзнику на Ближнем Востоке. Это позволяло Тель-Авиву защищать свои интересы в макрорегионе, в том числе, и военным путем.

На фоне этого у Израиля сложились крайне сложные отношения с Ираном, Ираком, Сирией, Ливаном, рядом других государств.

Власти страны полагают, что смогут в дальнейшем проводить такую же политику, как и ранее. Вместе с тем, считают аналитики, ЦАХАЛ может встретиться с ожесточенным сопротивлением соседних стран. Также возможны ответные удары и вовлечение в конфликт государств, которые ранее занимали нейтральную позицию.

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