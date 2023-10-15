Армия Израиля заявила о готовности действовать в любой точке Ближнего Востока

Армия обороны Израиля готова действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности страны, рассказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Об этом пишет Times of Israel.

«ЦАХАЛ будет действовать в любой точке Ближнего Востока для выполнения целей безопасности Израиля», — отметил пресс-секретарь.

Хагари пояснил, что военные отлично подготовлены для действий на любом направлении.

По мнению экспертов, на протяжении многих лет США активно помогали Израилю, своему основному союзнику на Ближнем Востоке. Это позволяло Тель-Авиву защищать свои интересы в макрорегионе, в том числе, и военным путем.

На фоне этого у Израиля сложились крайне сложные отношения с Ираном, Ираком, Сирией, Ливаном, рядом других государств.