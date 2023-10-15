Десятки тысяч беременных женщин столкнулись с "кошмаром" в Газе

ООН: Около 50 тысяч беременных женщин столкнулись с "кошмаром" в Газе
Около 50 тысяч беременных женщин в секторе Газа столкнулись с "кошмарной" ситуацией: система здравоохранения анклава находится на грани краха, сообщил представитель Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) в Палестине Доминик Аллен.
По его словам, система здравоохранения в Газе находится под атакой, и этим беременным женщинам некуда идти.
"Они сталкиваются с немыслимыми проблемами", - сказал Аллен в интервью CNN в воскресенье.
Он уточнил, что около пяти тысяч из всех беременных женщин Газы, ожидается, родят в следующем месяце, и у некоторых из них могут возникнуть осложнения.
"Представьте, что вы проходите этот процесс на заключительных стадиях и в последнем триместре перед родами, с возможными осложнениями, без одежды, без гигиены, поддержки и с неуверенностью в том, что следующий день, следующий час, следующая минута принесет нерожденного ребенка", - сказал международный чиновник, добавив, что истории из больниц являются "мучительными".
Одна акушерка родильного дома в секторе Газа рассказала Аллену, что с начала конфликта некоторые сотрудницы не могут даже добраться до родильного отделения, чтобы оказать помощь из-за небезопасной обстановки.
"Гуманитарная помощь и поставки в Газу должны быть пропущены. Должен быть открыт гуманитарный коридор и соблюдаться гуманитарное право. Поэтому беременные женщины должны получить доступ к этим жизненно важным медицинским услугам", - сказал Аллен.