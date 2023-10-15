Десятки тысяч беременных женщин столкнулись с "кошмаром" в Газе

"Представьте, что вы проходите этот процесс на заключительных стадиях и в последнем триместре перед родами, с возможными осложнениями, без одежды, без гигиены, поддержки и с неуверенностью в том, что следующий день, следующий час, следующая минута принесет нерожденного ребенка", - сказал международный чиновник, добавив, что истории из больниц являются "мучительными".