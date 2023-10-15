Опубликованы кадры с флагом «Хезболлы» над израильской базой в Раабе

По Сети появились кадры развевающегося флага «Хезболлы» над израильской базой в Раабе. ЦАХАЛ в свою очередь опровергает захват этого объекта ливанской группировкой.

Утверждается, что силы «Хезболлы» смогли захватить военную базу Израиля на границе с Ливаном. До этого по силам ЦАХАЛ была выпущена противотанковая ракета. В ответ израильская армия атакует военные объекты «Хезболлы».

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Ливан наносит удары по населенному пункту Штула на севере Израиля противотанковыми ракетами. В ведомстве подчеркнули, что после обстрелов израильская армия нанесла ответный удар по Ливану и уничтожила «очаг огня».

До этого Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения в страну «террористической ячейки» из Ливана. Для предотвращения действий по нарушению границы был задействован беспилотный летательный аппарат. Как утверждается, дрон уничтожил несколько «террористов».