Опубликованы кадры с флагом «Хезболлы» над израильской базой в Раабе
По Сети появились кадры развевающегося флага «Хезболлы» над израильской базой в Раабе. ЦАХАЛ в свою очередь опровергает захват этого объекта ливанской группировкой.
Утверждается, что силы «Хезболлы» смогли захватить военную базу Израиля на границе с Ливаном. До этого по силам ЦАХАЛ была выпущена противотанковая ракета. В ответ израильская армия атакует военные объекты «Хезболлы».
Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Ливан наносит удары по населенному пункту Штула на севере Израиля противотанковыми ракетами. В ведомстве подчеркнули, что после обстрелов израильская армия нанесла ответный удар по Ливану и уничтожила «очаг огня».
До этого Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения в страну «террористической ячейки» из Ливана. Для предотвращения действий по нарушению границы был задействован беспилотный летательный аппарат. Как утверждается, дрон уничтожил несколько «террористов».
Ранее бойцы ЦАХАЛ нанесли удары по расположениям движения «Хезболла» на юге Ливана. Это произошло после вторжения на израильскую территорию неопознанных объектов и обстрела беспилотника ЦАХАЛ со стороны бойцов формирования.