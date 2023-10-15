Алиев поднял флаг Азербайджана в бывшем Степанакерте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг в городе Ханкенди (Степанакерт). Об этом пишет пресс-служба главы республики на официальном сайте.

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В сентябре 2023 года Азербайджан провел успешную операцию в Нагорном Карабахе. В течение суток военным республики удалось принудить руководство НКР к капитуляции. После этого большая часть населения Карабаха покинула свои дома и выехала на территорию Армении.

В настоящее время Баку ведет политику реинтеграции Карабаха в состав Азербайджана. Столица НКР, Степанакерт, была переименована в Ханкенди. Переименованию подверглись и другие населенные пункты.

В пресс-службе отметили, что глава страны выступил с речью. Текст его выступления пока не опубликован.