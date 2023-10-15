Директор ФБР назвал эскалацию в Израиле прямой угрозой для безопасности США

В ФБР заявили о растущей угрозе безопасности США на фоне эскалации в Израиле. Об этом сказал директор бюро Кристофер Рэй, сообщает The Guardian.

Рэй выступил на конференции Международной ассоциации начальников полиции в Сан-Диего. Он признал рост внутренних угроз из-за «обострившейся обстановки» и призвал к повышенной бдительности.

«История слишком долго была свидетелем антисемитизма и других форм насильственного экстремизма. Будь то иностранные террористические организации или организации, вдохновленные ими, или отечественные воинствующие экстремисты, движимые собственной расовой неприязнью. Нападение на какую-либо общину по причине веры совершенно неприемлемо», – сказал Рэй.

Он отметил, что ФБР намерено продолжать противостоять этим угрозам как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.