Президент Азербайджана Ильхам Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха, который был расстелен на полу в бывшей администрации республики. Этот момент в своем эфире показал телеканал AzTV.

На видео глава государства входит в здание под торжественную музыку. Алиев идет по холлу, наступает на флаг, смотрит на него и делает еще несколько шагов по символу Карабаха.