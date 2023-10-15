Уровень поддержки правительства Японии упал до рекордно низкой отметки

Только 32,3% японцев поддерживают премьер-министра Фумио Кисиду и его правительство. Это рекордно низкий рейтинг, сообщает агентство Kyodo.

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В течение двух дней агентство проводило общенациональный телефонный опрос в Японии. Выяснилось, что рейтинг поддержки премьер-министра упал до 32,3%. При этом предыдущий опрос проводился в сентябре и тогда Кисиду поддержали 39,8% японцев.

«Уровень поддержки кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал до 32,3 процента, что является самым низким уровнем с тех пор, как он стал премьер-министром в октябре 2021 года» – сообщает Kyodo News в воскресенье.

При этом рейтинг неодобрения действий Кисиды вырос до рекордного уровня в 52,5%. В сентябре он составлял 39,7%. Это максимально высокий уровень с момента назначения Кисиды на должность.

ТАСС сообщает, что причиной низкого рейтинга Кисиды стали вскрывшиеся связи депутатов правящей ЛДП Японии с противоречивой религиозной организацией «Церковь объединения». В отставку уже ушли несколько министров.