Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну на стороне Палестины

Иран через Организацию Объединенных Наций направил послание Израилю о том, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Axios.

Авторы публикации отмечают, что страна планирует вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа. По данным портала, глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в Бейруте со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом.

Утверждается, что представитель организации призвал министра помочь в предотвращении расширении конфликта на Ближнем Востоке. Источники указывают, что Веннесланд позвонил советнику Израиля по нацбезопасности Цахи Ханегби и передал послание Ирана.

До этого миссия Ирана при ООН заявила о далекоидущих последствиях для Израиля в случае продолжения совершения военных преступлений в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.