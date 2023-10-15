Сийярто сообщил, как политики в ЕС попадают в число «агентов Кремля»

В Европейском союзе табуировано обсуждение стратегических вопросов, касающихся будущего континента из-за их политизации: если позиция какого-либо политического деятеля не соответствует мнению либерального большинства, его начинают воспринимать как «кремлевского пропагандиста». Об этом в интервью РИА Новости глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

«Если твое мнение на 110% не соответствует либеральному мейнстриму, ты сразу же воспринимаешься как «путинист», «российский шпион» или «кремлевский пропагандист»… Из-за такой политизации стало невозможным рационально обсуждать важные, стратегические темы, проблемы, имеющие долгосрочное и серьезное влияние на европейское будущее», указал Сийярто.

В то же время он отметил Будапешт убежден, что требуется честно оценивать влияние на Европейский союз от вступления Украины в ЕС.

«Было бы замечательно, если бы в Евросоюзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. К сожалению, сегодня это нереально», особо выделил он.