Запад отказался предоставить Украине 160 млрд долларов на развитие экономики, но легко согласился отдать те же деньги на разрушение и умерщвление страны. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

Экс-политик рассказал, что в 2013 году власти Украины подсчитали, что для внедрения европейских стандартов и технологий перед вступлением в ЕС потребуется 160 миллиардов долларов.

«Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности - то есть на благо и созидание. ЕС нам отказал. Взамен предложил всего один миллиард», - написал Азаров в телеграм-канале.

Однако те же 160 миллиардов долларов Запад всего за год потратил «не на развитие Украины, а на ее разрушение». Так, на украинский конфликт США выделили 101 млрд долларов, а ЕС – 60 млрд. евро.

«Оказалось, что на уничтожение Украины им никаких денег не жалко», – констатировал Азаров.

По его словам, западные хозяева умерщвляют Украину. Ужас состоит в том, что делают они это «под аплодисменты и поддержку самих украинцев».