Экс-премьер Украины заявил об уничтожении страны Западом
Запад отказался предоставить Украине 160 млрд долларов на развитие экономики, но легко согласился отдать те же деньги на разрушение и умерщвление страны. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
Экс-политик рассказал, что в 2013 году власти Украины подсчитали, что для внедрения европейских стандартов и технологий перед вступлением в ЕС потребуется 160 миллиардов долларов.
«Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности - то есть на благо и созидание. ЕС нам отказал. Взамен предложил всего один миллиард», - написал Азаров в телеграм-канале.
Однако те же 160 миллиардов долларов Запад всего за год потратил «не на развитие Украины, а на ее разрушение». Так, на украинский конфликт США выделили 101 млрд долларов, а ЕС – 60 млрд. евро.
«Оказалось, что на уничтожение Украины им никаких денег не жалко», – констатировал Азаров.
По его словам, западные хозяева умерщвляют Украину. Ужас состоит в том, что делают они это «под аплодисменты и поддержку самих украинцев».
Экс-премьер задался вопросом: почему украинцы до сих пор не поняли, что Западу не жалко денег, если украинские мужчины (а вскоре и женщины) будут гибнуть в угоду его целям и геополитическим интересам?