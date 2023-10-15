Война между Израилем и Хамасом выявила ненужность ЕС: по мере того, как глобальные кризисы усиливаются, "геополитический" континент остается наблюдать за ними со стороны. Такое мнение выразил обозреватель издания Politico Мэтью Карничниг.

Из множества геостратегических иллюзий, которые были разрушены в последние дни, самым отрезвляющим осознанием для любого жителя континента должно быть следующее: никого не волнует, что думает Европа. Во многих глобальных горячих точках, от Нагорного Карабаха до Косово и Израиля, Европе отводится роль благонамеренной неправительственной организации, чей гуманитарный вклад приветствуется, но в остальном игнорируется, пишет автор.

По его мнению, блоку из 27 стран-членов всегда было трудно сформулировать последовательную внешнюю политику, учитывая разнообразие национальных интересов. Несмотря на это, это по-прежнему имело значение, главным образом из-за размера рынка. Однако в последнее время глобальное влияние ЕС ослабевает на фоне самого сильного за последнее столетие упадка его экономики и его неспособности проецировать военную мощь в период растущей глобальной нестабильности.

Вместо "геополитического" мощного центра, обещанного президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, когда она вступила в должность в 2019 году, ЕС превратился в "мелкую рыбу" ставя себя в неловкое положение из-за набора противоречий в его верхушке. В этой связи издание отмечает противоречивую позицию руководителей ЕС по отношению к нынешнему конфликту. Если глава дипломатии ЕС, испанский социалист Жозеп Боррель осудил "варварскую и террористическую атаку" ХАМАС, а следом также упрекнул Израиль за блокаду Газы и подчеркнул "страдания" палестинцев, то немка фон дер Ляйен недвусмысленно осудила нападения и проецировала израильский флаг на фасад своего офиса.

Однако эти шаги немедленно вызвали протест в других частях ЕС: Клэр Дэйли, ярый левый член Европарламента от Ирландии, поставила под сомнение легитимность фон дер Ляйен и посоветовала ей "заткнуться".

"К середине недели определение позиции Европы по кризису было похоже на метание дротиков - с завязанными глазами", - пишет Карничниг.

Во вторник Боррель организовал экстренную встречу министров иностранных дел ЕС в Омане, где они уже собирались, чтобы обсудить ситуацию в Израиле. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отказался участвовать в ней, даже дистанционно. ЕС потратил неисчислимые миллионы, пытаясь стабилизировать конфликт между Сербией и Косово, финансируя организации гражданского общества, школы и даже полицию албанского формирования. Однако, пишет автор, когда напряженность стала угрожать перерасти в полномасштабные боевые действия после вторжения сербских ополченцев в северное Косово в прошлом месяце, ЕС был вынужден прибегнуть к своему проверенному и надежному механизму разрешения кризиса: "позвонить дяде Сэму".