В Венгрии рассказали, из-за чего в Евросоюзе могут объявить «агентами Кремля»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС нельзя обсуждать стратегические вопросы европейского будущего фоне их политизации и можно столкнуться с критикой либерального большинства и риском быть объявленным «агентом Кремля». Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил глава МИД Венгрии, если чье-либо не соответствует «либеральному мейнстриму», то будешь восприниматься как сторонник России в том числе как «агент Кремля».

«Из-за этой политизации стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы, проблемы, имеющие долгосрочное и серьезное влияние на европейское будущее», — пояснил Сийярто.

Также венгерский министр считает, надо честно оценивать, какое влияние окажет вступление Украины в Евросоюз на объединение.

«Было бы замечательно, если бы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично», — заключил Сийярто.