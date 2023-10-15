В США потребовали аннулировать визы тем, кто поддерживает ХАМАС

Сенатор США Рубио призвал Байдена забрать визы за поддержку ХАМАС
Президент США Джо Байден не может позволить, чтобы внутри страны были иностранные граждане, которые поддерживают атаку ХАМАС на Израиль, считает сенатор-республиканец Марко Рубио, передает Fox News. По его словам, этих людей стоит лишить американских виз.
«Америка — самая щедрая нация на земле, но мы не можем позволить иностранным гражданам, которые поддерживают террористические группировки, такие как ХАМАС, и маршируют по нашим улицам, призывая к «интифаде», въезжать в нашу страну или оставаться в ней», — отметил Рубио.
Он добавил, что администрация Байдена обязана немедленно аннулировать визы подобным иностранцам. Рубио подчеркнул, что тех, кто находится на территории США, нужно выслать из страны.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.