Блинкен прокомментировал переговоры с кронпринцем Саудовской Аравии

Госсекретарь США Энтони Блинкен охарактеризовал как "очень продуктивные" состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщило агентство Reuters.

Встреча была "очень продуктивной", сказал Блинкен в ответ на вопрос после переговоров. По данным американской стороны, переговоры длились около часа.