Варшава в течение многих лет поддерживала Киев в ущерб национальным интересам республики. Об этом в колонке для газеты Myśl Polska написал депутат польского сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский.

По словам парламентария, политические элиты превратили Польшу и ее граждан в «полезных идиотов» Украины. Долгое время представители властей считали собственную страну инструментом, благодаря которому Запад сможет продвинуть свои ценности на Восток.

Кроме того, как указал законодатель, Польша воспринималась политиками как буксир для Украины. При этом Киев всегда «мог рассчитывать на аплодисменты» от Варшавы, несмотря на «резкие движения».

Тем не менее Каминьский дал понять, что в последнее время ситуация в республике начала меняться. Причина тому — поведение украинского президента Владимира Зеленского, которое открыло глаза многим польским гражданам.

«Ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле мы от Зеленского не дождемся», — резюмировал депутат.

14 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью телеканалу «1+1», в ходе которого оценил текущие отношения страны с Польшей. Глава дипломатического ведомства выразил уверенность, что напряженность между Киевом и Варшавой возникла из-за предстоящих парламентских выборов в республике и стремления местного правительства учесть настроение электората.