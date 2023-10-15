В Милане около 4 тысяч человек вышли на манифестацию в поддержку Палестины

Порядка 4 тысяч человек участвовали в акции в поддержку Палестины в итальянском Милане, пишет газета Corriere della Sera.

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Демонстранты прошли от центрального вокзала до парка Троттер. Они несли палестинские флаги, скандировали "Свободу Палестине" и выкрикивали лозунги против Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Также участники акции провели минуту молчания в знак памяти о погибших палестинцах.

Организаторы демонстрации публично выступили с критикой мэрии Милана за вывешивание израильских флагов в знак солидарности.

Ранее в субботу около 600 человек вышли на антиизраильскую акцию во Франкфурте-на-Майне. Более 100 из них задержаны полицией. На акцию "Свободная Палестина" в Дюссельдорфе пришло 700 человек. Участники прошли по городу с многочисленными палестинскими флагами. В Кельне около 100 человек присоединились к пропалестинской акции, свыше 200 - к произраильской.

Тысячи людей провели в субботу в центре Лондона демонстрацию в поддержку палестинцев под пристальным наблюдением полиции. Правоохранители заранее предупредили участников, что арестуют любого, кто проявит поддержку ХАМАС.