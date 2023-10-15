Высмеивавший падения Байдена конгрессмен рухнул на трапе самолета

Американский сенатор Томми Тайбервилл, который ранее критиковал президента Джо Байдена за то, что он регулярно спотыкается, сам подвергся насмешкам в интернете после того, как рухнул на трапе самолета.

Пользователи X, ранее известного как Twitter (сервис заблокирован в РФ ), заполонили сайт социальной сети, чтобы подшутить над Тубервилем. Неся небольшой багаж в одной руке и спортивную сумку в другой, республиканец из Алабамы, казалось, потерял равновесие после трех шагов и "проехал" оставшуюся часть пути вниз, сообщает Newsweek. Сотрудники аэропорта поймали его только у подножия трапа.

"Я боюсь, что он упадет каждый раз, когда включаю телевизор", - сказал он в июле после того, как президент США упал на трибуне во время церемонии в Военно-воздушной академии в Колорадо-Спрингс, споткнувшись о мешок с песком.

Сам Байден в очередной раз споткнулся на лестнице во время предвыборного выступления в Филадельфии. Байден начал свой подход к трибуне, проходя мимо и махая местным жителям. Но как только он наконец добрался до трех ступенек, ведущих на открытую сцену, он потерял равновесие и дважды споткнулся, прежде чем добраться до трибуны. Этот инцидент был лишь последним в череде неудач и падений, которые Байден пережил за время своего пребывания в Белом доме.