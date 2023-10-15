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The Times of Israel: школы Израиля переведены на дистанционное обучение

Министерство образования Израиля перевело учебные заведения на дистанционный режим работы.

Школы Израиля переведены на дистанционное обучение
© Unsplash

Об этом сообщила газета The Times of Israel.

При этом отмечается, что ряд учебных заведений сохраняют право проводить занятия в очном формате по согласованию с Министерством образования, а также с учётом ситуации в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Минобразования Израиля отменило занятия в учебных заведениях по всей стране 9 и 10 октября из-за ситуации с безопасностью.