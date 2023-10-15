The Times of Israel: школы Израиля переведены на дистанционное обучение
Министерство образования Израиля перевело учебные заведения на дистанционный режим работы.
Об этом сообщила газета The Times of Israel.
При этом отмечается, что ряд учебных заведений сохраняют право проводить занятия в очном формате по согласованию с Министерством образования, а также с учётом ситуации в сфере безопасности.
Ранее сообщалось, что Минобразования Израиля отменило занятия в учебных заведениях по всей стране 9 и 10 октября из-за ситуации с безопасностью.