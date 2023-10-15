Экс-канцлер ФРГ Шредер отказался забывать дружбу с Путиным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Süddeutschen Zeitung признался, что дружил с президентом России Владимиром Путиным. Немецкий политик отказался отрекаться от прошлого, несмотря на критику окружающих, и подчеркнул, что личные отношения с российским лидером никак не влияют на его отрицательное отношение к специальной военной операции на Украине.

Человеческие отношения позволяют легче понять собственные интересы. Но они никогда не должны заменять собой представительство интересов соответствующей страны, — подчеркнул Шредер.

По словам экс-канцлера, он не настолько болезненно переносит критику и недовольство окружающих, чтобы менять свое мнение по какому-то вопросу. Также Шредер раскритиковал внешнюю политику Германии. В частности, он отметил, что высказывания министра иностранных дел Анналены Бербок, которая назвала главу китайского государства Си Цзиньпина диктатором, уничтожают шансы немецкой экономики в Китае.