Успех Киева должен был помочь американскому лидеру Джо Байдену забыть об унизительном выводе войск из Афганистана в 2021 году, сообщает The National Interest.

Однако контрнаступление Украины провалилось. По данным издания, в США растет количество граждан, недовольных тем, что американские власти отправляют деньги на Украину.

Демократы и средства массовой информации шокированы недавними опросами общественного мнения, показывающими, что Байден идет ноздря в ноздрю со своими соперниками. Губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший президент Дональд Трамп могли бы победить Байдена. Некоторым демократам еще предстоит паниковать: этой зимой положение Байдена еще больше ухудшится.

С момента прихода Байдена к власти совокупная инфляция, составившая почти 20 процентов, означает, что правительство фактически испарило одну пятую сбережений и покупательной способности избирателей. В отличие от падения фондового рынка, это потерянные деньги и покупательная способность, которые невозможно восстановить в будущем.