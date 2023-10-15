У жителей Газы заканчиваются вода, продукты и силы

Десятки тысяч палестинцев в субботу бежали на юг по разрушенным улицам Газы после того, как израильские военные приказали им покинуть северные районы этого густонаселенного палестинского анклава, в котором проживает почти 2,3 миллиона человек.

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Операцию отложили из-за погоды?

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По словам жителей Газы, некоторые части юга становятся еще более перенаселенными и перегруженными, поскольку десятки тысяч палестинцев покидают свои дома после заявления Израиля, которое было сделано накануне ожидаемого наземного нападения Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ "готовится реализовать широкий спектр наступательных оперативных планов, которые включают, среди прочего, комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и суши", объявили израильские военные в субботу. ЦАХАЛ "поддерживается обширными логистическими усилиями и завершением мобилизации резерва сотен тысяч военнослужащих", говорится в сообщении. Однако чуть позже газета The New York Times сообщила о том, что наземная операция якобы была отложена из-за погодных условий.

Исход, ставший изгнанием

Более половины жителей Газы получили приказ об эвакуации. Многие семьи, некоторые из которых уже были вынужденными переселенцами, теперь сосредоточены на еще меньшей части территории анклава площадью 365 квадратных километров. Заявление об эвакуации было расценено правозащитными группами, а также некоторыми соседними странами, как нарушение норм международного права. Министр иностранных дел Иордании назвал это "военным преступлением". Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое было вынуждено перенести свои офисы из города Газа в район на юге анклава после заявления Израиля, назвало эвакуацию "исходом" и заявило, что только за одну неделю более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Для многих палестинцев сегодняшние атаки Армии обороны Израиля напомнили трагический опыт их предков в 1948 году, когда ополченцы, а затем и армия недавно сформированного Израиля разрушили более 500 палестинских деревень и городов. Тогда и начался первый массовый исход. Более 750 тысяч палестинцев были изгнаны со своей земли и были вынуждены укрыться в секторе Газа, одном из самых густонаселенных районов мира площадью 365 квадратных километров, где проживает 2,3 миллиона человек. Палестинцы называют этот период "Накбой" или катастрофой. Тем, кто сейчас (в октябре 2023 года) бежит на юг в секторе Газа, возможность "второй Накбы" кажется вполне реальной.

По данным палестинского министерства здравоохранения, по состоянию на вечер субботы в Газе погибли по меньшей мере 2215 мирных жителей, в том числе 724 ребенка и 458 женщин, а израильские военные продолжают массированные бомбардировки палестинского анклава.

Еды хватит на день-два

У палестинцев, бежавших на юг, и у тех, кто всё еще остается на севере, быстро заканчиваются еда, вода, моральные и физические силы. Электричества больше нет, а те, у кого есть топливные генераторы, скоро будут жить при полном отключении электроэнергии, сообщает корреспондент CNN с места события. Доступ к интернету, посредством которого жители Газы сообщают миру о своем тяжелейшем положении, также сокращается.

Мохамед Хамед, 36-летний житель города Газа, переехал на юг, в Нусейрат, лагерь беженцев примерно в пяти километрах к северо-востоку от Дейр-эль-Балаха, который, как ему сказали, был в безопасности. Хамед бежал вместе с 30 членами семьи, в том числе своими дальними родственниками, четырьмя детьми и женой, которая находится на восьмом месяце беременности.

"В этой ситуации мы боимся, что у нее начнутся схватки, и мы не будем знать, куда идти", - сказал он.

По его словам, запасов еды у семьи хватит на день-два. "Нет электричества, нет воды. Пекарни работают, но это их последние часы, поскольку необходимое им топливо заканчивается", - пояснил Хамед, добавив, что семья не имеет доступа к медицинской помощи и вынуждена жить в одной квартире без электричества.

"Люди боятся, что их вытеснят в Египет", - сказал он, добавив, что авиаудары были "ужасающими", причем некоторые районы были атакованы впервые, несмотря на годы конфликта между ХАМАС и Израилем.

Во всех магазинах на юге анклава опустели полки с напитками и едой. В соцсетях большой резонанс вызвало видео с сотнями простых египтян, которые по пустыне переходят границу с Газой с большими сумками за спиной, в знак солидарности доставляя воду и еду терпящим бедствие палестинцам.

Стреляли по всем без различия

Но не все на севере Газы прислушались к призыву ЦАХАЛ двигаться на юг. Палестинский журналист Хашем Аль-Сауди и его семья переехали с востока на запад города Газа, входящий в число районов, из которых Израиль приказал эвакуироваться гражданским лицам. Жители вынуждены покидать свои дома, чтобы наполнить резервуары для воды, рассказал 33-летний мужчина, добавив, что это подвергает их риску быть пораженными израильскими ракетами. По его словам, еды не хватает, и его семье из 11 человек может не хватить ее более чем на три или четыре дня.

По словам журналиста, им не только негде будет остановиться, если они переедут на юг, но и сам маршрут небезопасен.

"Даже те, кто двинулся на юг, пострадали от авиаударов", - сказал он. "В секторе Газа нигде нет безопасности, от Рафаха на юге до Бейт-Хануна на севере", - сказал Аль-Сауди, добавив, что удары с воздуха совершаются повсюду, включая "дома, убежища, больницы и места отправления культа".

"Все на этом клочке земли являются мишенью израильских военных, которые с самого начала не делали различия между гражданскими лицами и солдатами", - пояснил он, добавив, что "улицы Газы пахнут кровью и завалены обломками".

Телеканал CNN подтвердил подлинность пяти видео с места сильного взрыва на маршруте для гражданских лиц к югу от города Газа, который, по словам Израиля, на следующий день должен был быть безопасным. На видео видно множество трупов на фоне обширных разрушений. Некоторые из этих тел находятся в трейлере-платформе, который, судя по всему, использовался для перевозки людей из города Газа. В их число входит как минимум несколько детей. Есть также много сильно сгоревших и поврежденных автомобилей. Неясно, что стало причиной широкомасштабных разрушений. ЦАХАЛ не дает комментариев по этому поводу. Ранее глава Совета национальной безопасности Цачи Ханегби заявил, что переговоров с ХАМАС об освобождении более ста заложников, среди которых находятся израильтяне и иностранные граждане, не будет.

"Израиль не будет вести переговоры с врагом, которого мы поклялись стереть с лица земли", - пообещал он.

Американский писатель и политолог Финкельштейн в интервью Al-Jazeera заявил, что опасность перерастания войны между Израилем и ХАМАС в региональный конфликт "довольно высока", особенно если в борьбу вмешается ливанская "Хезболла".

"На прошлой неделе было много разговоров о том, что Израиль может использовать события 7 октября как предлог для нападения на Иран. Если "Хезболла" вступит в войну по-крупному, то будет выдвинут аргумент, что "Хезболла" - это просто вооруженное подразделение или подразделение Ирана, и, следовательно, это оправдает нападение на Иран", - сказал он телеканалу.