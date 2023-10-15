Китай обвинил Израиль в нарушении международного права
Действия Иерусалима вышли за рамки самообороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Китая Ван И.
По его словам, Израилю следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газы. Глава внешнеполитического ведомства указал, что китайские власти выступают против и осуждает все действия, которые вредят гражданам. Дипломат отметил, что это идет «вразрез с человеческой совестью» и нарушает основные нормы международного права.
Израилю следует обратить внимание к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа. Все стороны конфликта должны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, а также как можно скорее начать переговоры, подчеркнул Ван И.