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Китай обвинил Израиль в нарушении международного права

Действия Иерусалима вышли за рамки самообороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Китая Ван И.

Китай обвинил Израиль в нарушении международного права
© ТАСС

По его словам, Израилю следует прекратить коллективное наказание жителей сектора Газы. Глава внешнеполитического ведомства указал, что китайские власти выступают против и осуждает все действия, которые вредят гражданам. Дипломат отметил, что это идет «вразрез с человеческой совестью» и нарушает основные нормы международного права.

Израилю следует обратить внимание к призывам международного сообщества и генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа. Все стороны конфликта должны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации, а также как можно скорее начать переговоры, подчеркнул Ван И.

NYT: вторжение Израиля в Газу отложили «на несколько дней»

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