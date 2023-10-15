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Сийярто: санкции не смогли поставить экономику России на колени, как хотели в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России вопреки ожиданиям Евросоюза не смогли поставить Россию на колени.

Глава МИД Венгрии заявил о провале санкций против России
© Соцсети

Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, данные санкции не привели к урегулированию украинского конфликта.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл», — сказал Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится с санкциями ЕС против атомной сферы России.

Также глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении.