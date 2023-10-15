Министр финансов Украины пожаловался на западных союзников

«Я наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров. Они хотели бы забыть про войну», — сказал Марченко в интервью Reuters .

Министр уточнил, что сейчас во время переговоров представителям Украины требуется прилагать вдвое больше усилий, нежели годом ранее. Он отметил, что это связано с предстоящими выборами президента США, а также выборами в европарламент, которые состоятся в 2024 году.