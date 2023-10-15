Владимир Зеленский может быть готов к переговорам с Россией, сообщает Myśl Polska.

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В своем ежедневном послании он посвятил Авдеевке, которую Украина превратила в «неприступную крепость» и своеобразный символ «сопротивления», всего одно предложение. Гораздо больше внимания он уделил ситуации на Ближнем Востоке. По данным издания, это неудивительно, учитывая, что Киев понимает, что западной помощи на всех не хватит. США уже перенаправляют помощь Израилю в ущерб Украине. Именно поэтому Зеленский обеспокоен этим, о чем он сам заявил в интервью французскому телевидению.

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Образ могущественной Украины, «содержавшей» Россию, рушится на глазах. Поэтому было понятно, что украинский режим не сможет так долго воевать без западного оружия, но в нынешних обстоятельствах – без внимания СМИ, без финансирования, без политической поддержки – Зеленский может быстро напомнить себе о предложениях вернуться за стол переговоров.

В интервью румынскому телеканалу Digi24 Зеленский заявил, что Украина находится в «завершающей фазе войны». Довольно странное заявление, учитывая, что ВСУ не реализовали те планы, о которых так долго сообщало украинское руководство. Для населения бывшей советской республики окончание войны должно было означать возвращение к границам, установленным в 1991 году, то есть ВСУ должны были оккупировать Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.