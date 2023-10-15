В Израиле назвали цель ударов авиации по Газе

"Мы закладываем основу для наиболее эффективных наземных маневров. Мы устраняем как можно больше угроз как на суше, так и в воздухе", - сказал военачальник, слова которого приводит газета The Jerusalem Post.



"Мы сделаем все необходимое и самым агрессивным образом, чтобы, если будет принято решение о маневрах (наземной операции в секторе - прим. ТАСС), мы обеспечим наилучшее наземное вторжение, что дало бы нашим войскам оперативную свободу", - добавил он.