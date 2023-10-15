Глава Евросовета рассказал о последствиях конфликта Израиля и ХАМАС

Глава Европейского совета Шарль Мишель в приглашении главам государств и правительств Евросоюза на совещание, которое будет посвящено Ближнему Востоку, заявил, что опасается негативных последствий конфликта ХАМАС и Израиля, сообщает РИА Новости.

Он считает, что это может отразиться на Европейском союзе и его гражданах.

«Если мы не проявим должную осмотрительность, то это может привести к обострению напряженности между разными общинами и подпитывать экстремизм», — отметил Мишель.

На совещании европейские лидеры попытаются выработать единую стратегию по очередному палестино-израильскому кризису. Оно состоится 17 октября.