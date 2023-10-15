Глава Палестины отказался от идеи перемещения жителей Газы со своей земли

Лидер Палестины Махмуд Аббас в разговоре с американским президентом Джо Байденом заявил о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководства Палестины.

Отмечается, что в ходе разговора Аббас подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в Газу для доставки в палестинский анклав воды, топлива и медикаментов, а также предоставления электричества.

Глава Палестины также заявил Байдену о неприятии убийств мирных жителей с обеих сторон конфликта и призвал освободить гражданских лиц, которые были захвачены в заложники.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.