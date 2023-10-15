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Глава Палестины отказался от идеи перемещения жителей Газы со своей земли

Лидер Палестины Махмуд Аббас в разговоре с американским президентом Джо Байденом заявил о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководства Палестины.

Глава Палестины отказался от идеи перемещения жителей Газы со своей земли
© Москва24

Отмечается, что в ходе разговора Аббас подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в Газу для доставки в палестинский анклав воды, топлива и медикаментов, а также предоставления электричества.

Глава Палестины также заявил Байдену о неприятии убийств мирных жителей с обеих сторон конфликта и призвал освободить гражданских лиц, которые были захвачены в заложники.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.