Аббас заявил Байдену об отказе от идеи перемещения жителей Газы

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил президенту США Джо Байдену о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли и необходимости открытия гуманитарных коридоров для срочной доставки в палестинский анклав медикаментов, воды и топлива. Об этом говорится в заявлении руководства Палестины по результатам телефонного разговора между палестинским лидером и американским президентом.