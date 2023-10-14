Макрон потребовал от Нетаньяху соблюдать международное право в отношении Газы

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых призвал придерживаться норм международного права в отношении мирного населения сектора Газа. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

В ходе переговоров с израильским премьером, а также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси Макрон "подтвердил, что Израиль имеет право на самооборону и принятие необходимых мер для уничтожения террористических групп, нападающих на Израиль и его население".

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"В то же время он вновь подчеркнул, что необходимо принять все меры для защиты гражданского населения в Газе и в других местах, и что необходимо соблюдать международное гуманитарное право", - говорится в коммюнике.

Глава государства выразил обеспокоенность судьбой сограждан в Израиле, особенно тех, кто оказался в плену после нападения палестинской группировки ХАМАС на израильские территории. В администрации французского лидера добавили, что продолжают вести переговоры об их освобождении через посредников в регионе.

Кроме того, Макрон в разговоре с премьером Израиля и президентом Египта затронул вопрос обеспечения работы гуманитарного коридора для выхода мирных жителей сектора Газа из зоны боевых действий.

"Франция активизирует контакты с властями Израиля и Египта, чтобы добиться использования контрольно-пропускного пункта "Рафах" для гуманитарных операций в Газе и, в частности, для эвакуации соотечественников. Франция также делает все возможное для поддержки гуманитарных операций ООН в Газе", - заявили в Елисейском дворце.