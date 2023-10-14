Президент ЮАР выразил солидарность с народом Палестины

«Как общество, которое боролось против репрессивной системы апартеида, мы выражаем солидарность с народом Палестины», — сказал Рамафоса, выразив соболезнования всем израильтянам и палестинцам, «пострадавшим в результате захлестнувших Ближний Восток зверств».