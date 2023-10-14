МВД Франции: в списке особо опасных лиц находятся 60 россиян

Около 60 граждан России фигурируют в так называемом списке S, куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на пресс-конференции.

"Около 60 человек с российским гражданством числятся в списке S, среди них, очевидно, есть и выходцы из Чечни. Из них около 40 человек либо в тюрьме, либо их свобода ограничена в рамках судебных мер", - рассказал он.

Министр подчеркнул, что до сегодняшнего дня власти придерживались курса на систематическую высылку таких людей, которые представляют особую угрозу. Он напомнил, что в 2020 году осуществил визит в Россию, чтобы возобновить сотрудничество по этому направлению.

"Однако мы подверглись неоднократному осуждению со стороны ЕСПЧ в связи с возобновлением высылки этих граждан [в Россию]. Что ж, я признаю, иногда лучше подвергнуться осуждению со стороны ЕСПЧ, но защитить французов", - добавил Дарманен.

По его словам, примерно 20 россиян из списка S могут быть депортированы, "если будет получено согласие российских властей". Глава МВД отметил, что уже на протяжении года дипломатические отношения и связи между спецслужбами двух стран "крайне ограничены, если не сказать, что вообще отсутствуют".

"Президент Франции поручил мне возобновить соответствующие переговоры с российскими властями, чтобы осуществлять высылку граждан РФ из списка S на родину. Я в ближайшие часы направлю список властям, чтобы возобновить практику высылки этих особо опасных лиц, которые пребывают на нашей территории", - заявил Дарманен.