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Стало известно о попытках ХАМАС помешать эвакуации жителей сектора Газа

Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) препятствуют эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава. Об этом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

Стало известно о попытках ХАМАС помешать эвакуации жителей сектора Газа
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«ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг», — говорится в публикации.

В ЦАХАЛ также отмечают, что исламисты не позволяют гражданским перемещаться по центральным дорогам Газы.

Лидер ХАМАС заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав

Ранее стало известно, что подразделения ЦАХАЛ развернуты по всей стране, а военнослужащие готовы к проведению наземной операции в секторе Газа.

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