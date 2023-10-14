Помощника мэра французской коммуны проверят из-за критики Израиля

Прокуратура Гренобля инициировала проверку в отношении помощника мэра французской коммуны Эшироль Мохамеда Макни после того, как он в своих постах в соцсетях высказался на тему арабо-израильского конфликта. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) рассказал прокурор Гренобля Эрик Вайян.

© Lenta.ru

Комментируя принятое решение провести расследование, Вайян подчеркнул, что внимание к помощнику мэра привлекли его спорные высказывания относительно «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС).

«Начато расследование в отношении помощника мэра Эшироля Мохамеда Макни после его публикаций в соцсетях на тему арабо-израильского конфликта» — написал прокурор.

Макни высказался об арабо-израильском конфликте на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В серии публикаций он назвал власти Израиля фашистским режимом и обвинил их в очередном витке эскалации на границе с сектором Газа.