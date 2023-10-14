В ООН заявили, что худшее в конфликте между Израилем и Палестиной впереди

Худшее в конфликте между Израилем и Палестиной еще впереди. Прошедшая неделя показала, что человечество терпит неудачу. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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Заявление Мартина Гриффитса посвящено последним событиям в Израиле и на территории оккупированной Палестины. Оно было распространено в субботу, 14 октября.

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«Гражданское население в Израиле и на оккупированной палестинской территории уже неделю испытывает невыносимые страдания и опустошение. Боюсь, худшее еще впереди», – заявил представитель ООН.

По его словам, в Израиле семьи не оправились от ужаса нападения, произошедшего в прошлую субботу. Более тысячи человек погибли и многие получили ранения. В плену находятся более 100 человек.

В Газе авиаудары были нанесены по семьям, которые медленно продвигались на юг по перегруженным и поврежденным дорогам. Сотни тысяч людей должны выполнить приказ об эвакуации, но идти им некуда.

«Около 2000 человек погибли и многие получили ранения», – заявил Гриффитс.

По его словам, гуманитарная ситуация в секторе Газа, и без того критическая, «быстро становится невыносимой».

Нет электричества, воды и топлива. Запасы продовольствия и лекарства в больницах заканчиваются. Морги переполнены. Дома, школы, убежища, медицинские центры подвергаются интенсивным бомбардировкам.

При этом, по словам Гриффитса, действия и риторика сторон в последние несколько дней «крайне тревожны и неприемлемы».

«Даже у войн есть правила, и эти правила должны соблюдаться всегда и всеми сторонами. Гражданское население и инфраструктура, гуманитарные работники должны быть защищены», – заявил он.

Гриффитс призвал разрешить выезд гражданским лицам в более безопасные районы и постоянно заботиться об их защите. Необходимо также разрешить беспрепятственный гуманитарный доступ в зону конфликта. С пленными следует обращаться гуманно. Все заложники должны быть освобождены.