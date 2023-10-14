Израиль наносит «широкомасштабные удары» по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные наносят «широкомасштабный удар» по военным объектам палестинского движения ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа. Об этом пишет пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.
«ЦАХАЛ в настоящее время атакует военные объекты организации ХАМАС на всей территории сектора Газа», — отметили в пресс-службе.
Напомним, что в начале октября на Ближнем Востоке вспыхнул конфликт между Израилем и Палестиной. Боевые действия происходят очень интенсивно, палестинское движение ХАМАС наносит ракетные удары, ЦАХАЛ отвечает масштабными ракетно-бомбовыми и артиллерийскими ударами.
В субботу, 14 октября, через неделю после активизации военных действий, израильские военные предположительно приступили к наземной операции на территории сектора Газа.
Военные эксперты предупредили, что действия Израиля могут привести к ответным шагам со стороны стран, поддерживающих Палестину, в частности, Ирана, Сирии, Египта.